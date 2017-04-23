111 yıllık piyanodan hazine çıktı

İngiltere'nin batısındaki Bishop's Castle bölgesindeki bir ortaokulun 111 yıllık piyanosundan bir hazine çıktı. Hazineyi piyanoyu akort etmek için okula giden teknisyen Martin Rickhouse keşfetti. Rickhouse piyanonun tuşlarının ağır işlediğini fark edince, klavyenin altını kontrol etti. Teknisyen 11 kese içinde 913 adet altın para buldu. 1847-1915 arasında basılan paraların toplam maddi değeri 500 bin sterlin civarında (2.3 milyon lira). Piyanonun daha önceki sahipleri Graham ve Meg Hemmings isimli çift 33 yıl piyanoyu kullanmış ancak 2 yıl önce Shropshire bölgesine taşınmadan önce müzik aletini yakınlardaki bir okula bağışlamıştı. 1906'da yapılan piyano 1983'te Hemmings çiftine satılmıştı. Altınların 1929'daki küresel ekonomik kriz sırasında piyanonun ilk sahibi tarafından saklandığı düşünülüyor.