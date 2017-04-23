Bab, Türkiye ile ayağa kalkıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından geçen ay terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Bab kenti, güvenliğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 3 yıl boyunca DEAŞ'ın elinde kaldıktan sonra özgürlüğe kavuşan Bab kentinde hayatın normale dönmesi son olarak Şam rejimine yakınlığı ile bilinen Al Monitor sitesine haber oldu. "Halep'in 38 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Bab kenti yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Savaşın yıkımı kentin içinde daha net ortaya çıkıyor. Moloz yığınları dozer ve kamyonlarla kaldırılırken insanlar evlerini, mülklerini onarıyor" denilen haberde Bab sakinlerinden Ebu Kemal'in "Bu ülke bizim, onu yeniden ayağa kaldıracak olan biziz" sözlerine yer verildi.Haberde Türkiye'nin çabaları hakkında ise "Türkiye Bab'la yakından ilgileniyor. Türk heyetler, eğitim ve sağlık dâhil kamusal hizmet projeleri için kentteki hasarı ve ihtiyaçları değerlendiriyor. Dokuz okulun ayağa kaldırılmasını üstlenen Türkiye ihtiyaç duyulan tüm kitap ve malzemeleri sağlıyor" denildi. Haberde öne çıkan diğer detaylar şöyle: "Bab çarşılarında birçok dükkân yeniden açılmış. Toptancılar, tüpçüler, eczaneler ve fırınlar çalışıyor. Kentteki yerel konseyin başkanı Cemal Osman, nüfusun 50 bini aştığını tahmin ediyor. 7 Mart'ta kurulan yerel konsey çeşitli hizmetlerden sorumlu 13 daireden oluşuyor. Bu hizmetler yerel örgütler ve Türk hükümeti ile koordinasyon hâlinde sağlanıyor. El Hikme Hastanesi önümüzdeki haftalarda açılacak. Türk hükümeti de 200 yataklı hastane projesini onayladı."Beşar Esad rejimi, 8 Mart'ta El Hafsa istasyonunu ele geçirmişti. O günden beri Fırat Nehri'nin Bab'a akışı kesilmesinden dolayı Bab halkı Türkiye'nin açtığı kuyulardan taşınan sularla idare ediyor.