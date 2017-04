Canlı üzerinde deneye son

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FAD), çip üzerinde organ üreten teknoloji firması Emuler ile işbirliği yapacaklarını açıklaması sonrasında bilim dünyası hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin tarihe karışabileceğini dile getiriyor. Her sene Avrupa'daki laboratuvarlarda 11.5 milyon hayvanın deneyler sırasında hayatını kaybettiği, birçoğunun ise üzerlerinde denenen ilaçlar nedeniyle zarar gördüğü biliniyor.



HER ÇİP FARKLI ORGAN

Dünyadaki ilk kez Amerikan girişimi Emulate tarafından üretilen çip üzerinde organ teknolojisi, insan sağlığını korumaya yönelik bilimsel çalışmaların hayvan haklarına zarar vermeden sürdürülmesine olanak sağlayacak. İçerisinde canlı insan hücreleriyle dolu kanallar bulunan başparmak büyüklüğündeki her bir çip, farklı organların işlevlerini canlandırabiliyor. Çiplerle organ ve ilaç arasındaki etkileşimi takip edebildiklerini belirten firma, canlılar üzerinde deneyler gerçekleştirilmesine gerek kalmayacağını ve artık zaman kaybettiren ilaç deneylerinin daha kısa sürelerde tamamlanabileceğini belirtti. İlaçların piyasaya sürülebilmesi için onay veren kurum olan FDA ile Emuler işbirliğinin hayvanların ilaçlara nasıl tepki vereceğinin gözlemlenmesine olanak sağlayacak üzerinde havyan hücreleri bulunan çipler üretilmesi ile başlaması planlanıyor.