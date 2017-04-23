Göbeklitepe’deki sırlar tarihi yeniden yazdıracak

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden uzmanların Türkiye'de yaptığı bir araştırmada, Neolotik Devrin başlangıcına dair ipuçlarına rastlandı. Şanlıurfa'da bulunan ve tarihin en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'deki antik taş oymalarını inceleyen arkeologlar, 13 bin yıl öncesiyle ilgili bilinmeyen sırları gün yüzüne çıkardı. Sembollerin anlamını çözen araştırmacılar, o dönem Dünya'ya bir kuyruklu yıldızın çarptığını belirledi. Bölgede bulunan Akbaba Taşı üzerindeki kuş, akrep, yılan, köpek, kurt ve bir de kafasız insana ait sembolleri inceleyen ekip, bu çarpışma sonucu insanlığın tarım ve yerleşik düzene geçtiğini belirledi.Dünya üzerinde büyük etki yaratan bu çarpma nedeniyle, bu dönemde yaşayan mamutların nesli tükenirken, bazı medeniyetlerin de tamamen yıkılıp yok olduğu ortaya çıktı. Binlerce insanın ölümüne neden olan olay, dünyanın bin yıllık mini buzul çağına girmesine neden oldu. Uzmanlar, söz konusu bu tarihin tarım faaliyetlerinin de ilk ortaya çıktığı dönem ile aynı aralıkta olduğunu belirledi. Araştırmacılar taş oymalarındaki sembollerden yola çıkarak bölgenin gökyüzü incelemeleri için bir gözlemevi olarak kullanıldığını da belirledi.