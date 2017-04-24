Bak şu faşist alçağa!..

Referandum sonuçlarını hazmedemeyen Fransız ırkçı siyaset bilimciden "Erdoğan öldürülmeli" çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum zaferi karşısında çılgına dönen Avrupalı Neo- Nazilerin faşist tehditlerine bir yenisi daha eklendi. İsviçre'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan suikast afişinin açılmasına ses çıkarmayan Avrupa'da bu kez de bir Fransız televizyon kanalında Erdoğan'ın öldürülmesini savunan faşist zihniyetli bir siyaset bilimcinin sözlerine yer verildi. Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayımlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (IFRI) tanınan siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges, Türkiye'deki referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını ve Türkiye'de bir tıkanıklığın yaşandığı yalanını savunarak, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi.
YOĞUN TEPKİ ÖZÜR GETİRDİ
Sunucunun "Bir cinayeti meşru gösteremezsiniz" şeklindeki itirazına sözde eski diplomat Defarges, bu yöntemin ve tartışmalarının yüzyıllardan beri sürdüğünü, büyük dinlerde bile bu yönde tartışmaların yaşandığını savundu. Programdan sonra sosyal medyada Defarges'a ve kanala tepki gösteren vatandaşlar, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirdi. Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu tür sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyi'ne (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etti. Sosyal medyada da vatandaşlardan gelen yoğun tepkinin ardından Defarges özür dilemek zounda kaldı. Ancak uzmanlar bu özrün Defarges'a cezai yaptırım uygulanmasını engellemeyeceğini söyledi.
İSVİÇRE DE BU REZİL AFİŞE İZİN VERMİŞTİ
İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre'deki destekçileri tarafından mart ayında düzenlenen gösteride açılan bir pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayandığını gösteren bir afiş asılmış, Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıp açıklama istemişti. Bakanlık ayrıca, suç oluşturan bu afişle ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması için İsviçre'ye çağrıda bulunmuştu. Ancak İsviçre makamları olayı sürüncemede bırakan bir tutum içine girmişti.