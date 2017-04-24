’da tan 52 yabancıya gözaltı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.4.2017 17:52
Endonezya’da siber suçtan 52 yabancıya gözaltı

’da, işlediği iddiasıyla 52 yabancı alıkonuldu.

ajansı Antara'nın haberine göre, başkent 'da in iki farklı bölgede yaptığı operasyonlarda işlediği iddiasıyla 52 yabancı gözaltına alındı.

Kemang'da 27, Pejaten bölgesinde 25 yabancı, göçmen ofisi bünyesinde gözaltına alınırken, yakalanan yabancıların uyruklarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Polisin yaptığı aramada bazı evlerde teknik cihaz kurulumunun yapıldığı tespit edilirken, çok sayıda , , gibi lere de el konuldu.

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Endonezya’da siber suçtan 52 yabancıya gözaltı
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