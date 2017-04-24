'a yönelik skandal sözlerin sahibi 'den !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.4.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 01:59
Erdoğan'a yönelik skandal sözlerin sahibi Defarges'den özür!

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau , Recep Tayyip hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği skandal sözlerin kamuoyunda yarattığı tepki üzerine diledi.

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı , Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylaması hakkında, oylamanın sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, skandal bir açıklamaya imza atarak "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun () öldürülmesi kalıyor." demiş ve Erdoğan'ı açıkça hedef göstermişti.

Canlı yayında Erdoğana suikast istedi!

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

, sözlerinin kamuoyunda büyük tepki toplaması ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası, skandal sözleri için dilemek zorunda kaldı.

Defarges, Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"22 Nisan Cumartesi, 'Dünyada 7 Gün' yayını çerçevesinde (BFM Business), Türkiye'deki duruma ilişkin görüşlerimi ifade etmek için tartışmaya davet edildim. Bazı ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlış anlaşıldı. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kırmış olabileceğim kişi ve gruplardan içtenlikle özür diliyorum. Sözlerim hiçbir şekilde IFRI'yi bağlamamaktadır ve tamamıyla kişiseldir."

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Erdoğan'a yönelik skandal sözlerin sahibi Defarges'den özür!
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