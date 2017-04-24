Erdoğan'a yönelik skandal sözlerin sahibi Defarges'den özür!

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Defarges, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylaması hakkında, oylamanın sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, skandal bir açıklamaya imza atarak "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor." demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıkça hedef göstermişti.

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TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Philippe Moreau Defarges, sözlerinin kamuoyunda büyük tepki toplaması ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası, skandal sözleri için özür dilemek zorunda kaldı.

Defarges, Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"22 Nisan Cumartesi, 'Dünyada 7 Gün' yayını çerçevesinde (BFM Business), Türkiye'deki duruma ilişkin görüşlerimi ifade etmek için tartışmaya davet edildim. Bazı ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlış anlaşıldı. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kırmış olabileceğim kişi ve gruplardan içtenlikle özür diliyorum. Sözlerim hiçbir şekilde IFRI'yi bağlamamaktadır ve tamamıyla kişiseldir."