Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen ile ikinci tura kalan Macron favori

Macron her ne kadar daha önce seçimle herhangi bir göreve gelmiş olmasa da dün açıklanan anketler 39 yaşındaki Macron'un ikinci turu 48 yaşındaki aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşısında rahatça kazanacağını gösteriyor.

Oy oranları son dakikaya kadar başa baş ilerlerken, yüzde 96'sı sayılan oylar sonucunda eski bir bankacı ve ekonomi bakanı olan Macron'un seçimleri yüzde 23.9 ile kazandığı, Le Pen'in ise oyların yüzde 21.4'ünü aldığı açıklandı.

MERKEZ GRUPLAR İÇİN BÜYÜK BİR YENİLGİYİ TEMSİL EDİYOR



Pazar günkü seçimlerin sonucu Fransa'da yaklaşık 60 yıldır siyaseti domine eden merkez sağ ve merkez sol gruplar için büyük bir yenilgiyi temsil ederken, aynı zamanda İngiltere'nin geçtiğimiz Haziran'da verdiği Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının (Brexit) bir benzerinin Fransa'da yaşanması ihtimalini de azalttı. 1965'ten bu yana Fransa'da cumhurbaşkanlığı ya büyük merkez sağ parti ya da büyük merkez sol parti tarafından kazanılmıştı. Bu yılki seçimlerde ise bu gelenek bozuldu ve iki partinin adayları da ikinci tura kalamadı. Bu, Fransa tarihinde bir ilk olarak nitelendirildi.

Macron zafer konuşmasında destekçilerine, "Bir yıl içerisinde Fransa'da siyasetin çehresini değiştirdik" dedi. Macron, seçilmesi durumunda eskimiş siyasi sistemi değiştirmek için yeni yüzler ve yetenekleri göreve getireceğini belirtti.

MACRON'A DESTEK ÇAĞRISI



Sonuçlar henüz gelmeye başlamadan önce yenilgiyi kabul eden muhafazakar ve sosyalist adaylar, destekçilerine ikinci turda Le Pen'in zafer kazanmasına dair herhangi bir şansı engellemeleri ve desteklerini Macron'a yönlendirmeleri çağrısı yaptılar. Adaylar, Le Pen'in göç karşıtı ve Avrupa karşıtı görüşlerinin Fransa için bir felaket olacağını belirttiler.

Harris anketine göre Macron'un ikinci turda yüzde 64'lük bir oy oranı ile yüzde 35 oranında oy alması beklenen Le Pen karşısında zafer kazanması tahmin ediliyor. Ipsos/Sopra Steria anketi de benzer bir sonuca işaret ediyor.

EURO DEĞER KAZANDI



Piyasanın Fransa seçimleri için en iyi sonuçlardan birisi olarak gördüğü senaryonun gerçekleşmesinin ardından yatırımcıların rahat bir nefes almasıyla euro da Asya piyasaları açılışında yüzde 2 değer kazanarak 1.09395 dolara kadar yükseldikten sonra 1.0886 dolara geriledi.

Böylelikle euro, ABD seçimlerinin bir sonraki işlem günü olan 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Macron destekçilerine yaptığı konuşmada, "Milliyetçilerden gelen tehditlere karşı vatanseverlerin cumhurbaşkanı olmak istiyorum" dedi.





FRANSA'DA AŞIRI SAĞ OYLARDA REKOR