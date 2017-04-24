Kanada’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinin önderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Ottawa'daki Türk derneklerince düzenlenen 23 Nisan etkinliği, "Ottawa Dünyayı Ağırlıyor" isimli Kanada'nın 150. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliği programına da alındı.

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, 23 Nisan etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı. Türk Büyükelçiliği ile Ottawa'daki Türk toplumunun, Kanada'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerine verdiği desteğe teşekkür eden Başkan Watson, daha sonra stantları gezdi. Satırla Kahramanmaraş dondurması kesen Belediye Başkanı Watson, Hacivat-Karagöz gösterisinin sunulduğu gölge oyununu izledi.

- "Bugün Türk milletinin dik durduğu gündür"

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da konuşmasında Ottawa Belediye Başkanı Watson'a teşekkür ederek "23 Nisan'ın anlam ve önemini biliyorsunuz. Bugün Türk milletinin dik durduğu gündür. Hepinizi tebrik ediyorum.'' dedi.

Büyükelçi Ünal, AA'ya yaptığı değerlendirmede de "Ottawa'da son yıllarda ülkemizin tanıtımına katkı için gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden biri oldu. Kanada'nın bu yıl 150. kuruluş yıldönümü. Biz de 23 Nisan'ımızı, 150. yıl kutlamalarına tahsis edilen bu yerdeki etkinliğimizle kutladık.'' diye konuştu.

Ottawa'daki Landsdowne Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan kutlamasına, Rusya, Çin, Moldova, Azerbaycan, Meksika ve Hindistan toplumlarından çocuklar da geleneksel ve milli kıyafetleriyle katıldı. Çocuklar, ülkelerinin kültürüne ait dans ve şarkılardan örnekler sundu.

- En büyük ilgi Kahramanmaraş dondurmasına

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, en büyük ilgiyi Kahramanmaraş dondurmasının sunulduğu reyon gördü. Montreal'deki bir pastane tarafından getirilen ve 23 Nisan nedeniyle herkese ücretsiz dağıtılan dondurma için kuyruğa girenler, saatlerce bekledi.

Etkinlik alanında Ankara Kitaplığı Başkanı Birol Uzunmehmetoğlu'nun sergilediği Hacivat-Karagöz oyunu ise çocukların ilgi odağı oldu.

Çocuklara Türk bayrağı, üzerinde Türk bayrağı olan şapka, tişört, kaşkol, balon, boyama malzemelerinin de ücretsiz dağıtıldığı etkinlikte, elçilik tarafından açılan kitap sergisinde de Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine dair bilgilendirmeler yapıldı.

Ottawa'daki 23 Nisan kutlamasına, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından bir grup da katıldı. Repertuvarlarındaki eserlerden örnekler sunan sanatçıların ardından, Hoy-Tur Halk Oyunları Ekibi de gösteri yaptı.