'da ı 128 kişiye hapis cezası!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.4.2017 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 15:01
Mısır'da darbe karşıtı 128 kişiye hapis cezası!

'da ı 128 kişinin, 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 35 kişinin ise ettiği bildirildi.

Savunma heyeti üyesi Ahmed el-Kalleli, İskenderiye Ceza Mahkemesi'nin 2013 yılında düzenlenen ı gösterilerde şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 15'i gıyaben yargılanan 126 kişiye onar yıl, 2 kişiye de üçer yıl hapis cezası verdiğini söyledi.

Kalleli, mahkemenin 7'si gıyaben yargılanan 35 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden kararı verdiğini belirtti.

TEKRAR YARGILANACAKLAR

Kararlara temyiz yolunun açık olduğu, gıyaben yargılanan sanıkların ise teslim olduktan sonra tekrar yargılanacağı ifade edildi.

'da demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed 'nin, 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından çoğunluğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu yüzlerce darbe karşıtı, çeşitli gerekçelerle gözaltına alarak yargılanmaya başlamıştı.

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Mısır'da darbe karşıtı 128 kişiye hapis cezası!
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