Trump 'soykırım' demedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Trump, 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiği, öldürüldüğü ya da tehcir edildiğini" iddia eden Trump, şunları kaydetti:

"Masum hayatlarının yasını tutmada ABD'de ve dünya genelinde yaşayan Ermeni toplumuna katılıyorum. Pek çok Ermeni ABD'de yeni bir yaşam kurdu ve ülkemize kalıcı katkılar yaptı.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tarihin hatırlanması gerekiyor. Daha adil ve hoşgörülü bir geleceğin altyapısını inşa etmede kritik bir eşik olan bu sancılı maziyi kabul etme ve onunla hesaplaşma yolunda Türklerin ve Ermenilerin gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz."

"BÜYÜK FELAKET"

Önceki Başkan Barack Obama da görevi boyunca Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

ABD başkanları, 1993 yılından (Bill Clinton'dan) bu yana 1915 olaylarıyla ilgili her yıl düzenli olarak yazılı açıklama yapıyor ve 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.