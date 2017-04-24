Yemeği bedava

Pakistan
'ın
Gucranvala kentinde yaşayan 50 yaşındaki Mehmood Butt 25 senedir yaprakla besleniyor. ABD'li yayın kuruluşu New York Post'un haberine göre yiyecek alacak parası olmadığı için yaprak yemeye başlayan Pakistanlı adam, bulduğu iş sayesinde para kazanmaya başlamasına rağmen yaprak yeme alışkanlığını bırakamıyor. Eşek arabasıyla taşımacılık yaparak günde 661 Pakistan rupisi (23 TL) kazanan Butt, kendini sürekli yaprak yerken bulduğunu aktardı. Butt'ı sürekli ağaçtan kopardığı taze yaprakları yerken gördüğünü belirten komşusu Ghulam Mohammad, "Hiçbir zaman hastalandığını veya doktora gittiğini görmedik. Bir insan yıllardır yapraklarla beslenip nasıl hasta olmaz anlamıyoruz" dedi.