Dışişleri'nden 'a sert tepki

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.4.2017 21:24
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Bakanlık, dün Atina'da 1915 olaylarının sözde yıl dönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı, 'ın başkenti Atina'da dün düzenlenen 1915 olaylarının sözde yıl dönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu menfur eylem sonrasında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak faillerin bir an önce yakalanmalarının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal değerlerini temsil eden bayrağımıza karşı gerçekleştirilen bu eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.




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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
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