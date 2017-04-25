Fransa’da meydan dışarıdakilere kaldı

Fransa
'da ilk turu önceki gün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler 7 Mayıs'taki ikinci tura çevrildi. 11 adayın katıldığı yarışta oy verenlerin sayısında büyük bir sıçrama yaşandı ve sandığa gitme oranı yüzde 77.77'ye yükseldi. İkinci tur yarışı yüzde 24,01 ile ilk turu birinci sırada tamamlayan Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron
ile yüzde 21,30 oy alan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen
arasında geçecek. İkinci turda en fazla oyu alan aday, 14 Mayıs'a kadar görevi devralacak. Fransa seçim tarihinde ilk defa merkez sağ ve merkez sol adaylarının ikinci tura kalamadığı seçim için "siyaset çöktü" yorumları yapıldı. Macron ile İslam karşıtı Le Pen, büyük partilerin adayları olmadıkları için "sistem dışındakiler" olarak adlandırılıyor. İkinci turun favorisi Macron görülüyor. İlk turda elenen birçok ismin desteğini alan Macron'un yüzde 62 gibi rekor bir farkla cumhurbaşkanı olması bekleniyor.
AŞIRI SAĞDA REKOR ARTIŞ
Ancak "Le Pen tehdidi geçmedi" başlıkları atan Fransa ve Avrupa basını AB karşıtı Le Pen'in yeni bir strateji belirleyip sürpriz yapabileceğine dikkat çekti. Yorumlarda ayrıca Le Pen'in ilk turda oylarını 800 bin civarında artırdığına dikkat çekildi. 2015'teki bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,8 milyon oy alarak büyük bir potansiyel yakalayan Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde 7,6 milyon oy aldı. BBC'deki analizde "Fransa siyaseti bugüne kadar hiç gitmediği sularda yol almaya hazırlanıyor. Gerekçesi Le Pen'in ikinci tura kalması değil. Yeni dönemin başlangıcını simgeleyen isim, ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Macron. Birkaç ay öncesine kadar, bu genç siyasetçi için Elysee Sarayı'nın ne kadar uzak bir hayal olduğunu hatırlamakta fayda var" denildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB yanlısı Macron'u tebrik etti ve başarılar diledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü de 'güçlü bir AB ve ekonomi için' Macron'un başarılı olmasının iyi olduğunu ifade etti.
KAZANIRSA EN GENÇ CUMHURBAŞKANI OLACAK
Eski yatırım bankacısı olan ve mevcut Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski ekonomi bakanI olan 39 yaşındaki Macron, daha önce hiçbir seçimde aday olmamıştı. Nisan 2016'da kurduğu Yürüyüş Hareketi ile büyük bir çıkış yakaldı. İkinci turu kazanması halinde, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Gözler bir yandan da Macron'un 64 yaşındaki eşi müstakbel First Lady Brigitte Trogneux'a çevrildi.
Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada partinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi. Le Pen'in kararı, ikinci turda seçmenlerden ve bazı politikacılardan destek alma çabası olarak değerlendiriliyor.
PARİS'TE GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI: 29 GÖZALTI
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Marine Le Pen'in ilk iki sırada yer alması, kendilerini "faşizm karşıtı" olarak niteleyen grupların tepkisine neden oldu. Yüzlerce kişi, Paris'in tarihi meydanlarından Bastille'de toplandı. Göstericilerin güvenlik güçlerine şişe ve yanıcı maddeler atması üzerine çatışma yaşandı. Strasbourg kentinde de protesto gösterilerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Protestolara katılan 29 kişi gözaltına alındı.