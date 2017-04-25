İranlı komutan Suriye'de öldürüldü!

İran'dan yayın yapan "dana.ir" haber ajansına göre, Devrim Muhafızları'na mensup, binbaşı Ahmed Gulami ve rütbesi açıklanmayan Muhammed Rıza Şeybani Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Öte yandan "shahidnews" haber ajansı da rütbesini açıklamadığı Devrim Muhafızları askerlerinden Hamid Befende'nin Suriye'de öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed yönetimine askeri destek veren İran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında 15 generalin de bulunduğu binin üzerinde askeri personelini kaybetti.