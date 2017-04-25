Trump, kendisini eleştiren 3 bin 643 siteyi satın aldı

ABD merkezli televizyon kanalı CNN, ABD Başkanı Donald Trump
'ın ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmadan önce siyasi ve iş dünyasındaki kariyerini sağlama almak amacıyla bazıları başkalarına ait olan ve kendisini eleştiren 3 bin 643 internet adresini satın aldığını ortaya çıkardı. İlk kez 1997'de "DonaldjTrump. com" adresini satın alan Trump, daha sonra iş yaşamındaki başarısını sürdürmek için ismini taşıyan yüzlerce web adresini satın aldı. Bunlar arasında Mexico eyaletindeki siber uzman Luis Jorge O'Brien Covarrubias'a ait "TrumpEmpire" isimli web adresi yer alıyor. "TrumpOrganization. com", "TrumpBuilding. org" gibi siteleri satın alan Trump, bu satın almayı seçim öncesi kampanyası sırasında hızlandırdı. Trump, siyasi isimler taşıyan "MakeAmericaGreatAgain" gibi yüzlerce web adresini de satın alarak kampanyasını güçlendirdi.