ABD Donanması İran gemisine uyarı fişeği attı

Bahreyn'de bulunan ABD Donanması 5. Filosu Sözcüsü Teğmen Ian McConnaughey, USS Mahan destroyerinin, pazartesi günü Basra Körfezi'nde keşif faaliyeti sırasında kendisine yaklaşan İran Devrim Muhafızlarına ait gemiyi uyarı fişeğiyle uzaklaştırdığını açıkladı.

McConnaughey, "USS Mahan ilk olarak gemiye telsizle ulaşmaya çalışmış, ardından düdüğünü 5 kez kısa kesik şekilde çaldırarak, uluslararası gemicilikte kabul edilen tehlike uyarısını yapmış ve nihayetinde geminin niyetini anlamak üzere uyarı fişeğini ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

İran gemisinin olay sırasında USS Mahan'a yaklaşık bin metre yaklaştığı, uyarıların ardından uzaklaşarak ters yönde seyretmeye başladığı kaydedildi.

İranlı yetkililer ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR



ABD ve İran'a ait savaş gemileri, dünyada deniz yoluyla yapılan petrol taşımacılığının 3'te 1'inin geçtiği Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde sıklıkla karşı karşıya geliyor.

İran, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını "provokasyon" olarak nitelerken, ABD gemilerini taciz ediyor, zaman zaman yakınlarına füze ve roketler atıyor.

İran'ın dünya güçleriyle vardığı nükleer anlaşmanın ardından bu tür tacizlerin arttığı da ifade ediliyor.

ABD Donanmasına göre, 2015 yılında bölgede İranlılarla "tehlikeli ve profesyonelliğe aykırı" olarak tanımlanan 25 ve nükleer anlaşmanın ardından 2016 yılında ise 35 "karşı karşıya gelme" vakası yaşandı.