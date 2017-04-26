Avusturya ‘evet’ diyen Türklerin peşinde

Türkiye'deki referandum süreci boyunca açıkça 'hayır'a destek veren ve 16 Nisan'da milli iradenin zaferini hazmedemeyen Avrupa, bu kez gözünü 'evet' oyu veren gurbetçilere dikti. Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 73 gibi rekor oranda 'evet' oyunun çıktığı Avusturya'da hükümet, oy kullanan çifte vatandaş konumundaki Türklerin peşine düştü. Avusturya vatandaşlığını aldıktan sonra Türk vatandaşlığını yeniden alan ve referandumda oy kullanan Türkler tespit edilmeye çalışılıyor.Bugüne kadar çifte vatandaş konumunda olanları tespit etmekte güçlük çeken Avusturya, referandumda oy kullanan seçmen listeleriyle gizlice çifte vatandaşlık hakkı kazanan Türkleri bulmayı hedefliyor. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, ORF televizyonu, Avusturya Haber Ajansı ve Yeşiller Partisi Milletvekili Peter Pilz'in elinde Türk vatandaşlarının isimlerinin bulunduğu seçmen listeleri mevcut. İstatistiklere göre Avusturya'da 116 bin Türk vatandaşı bulunuyor. Bunların 93 bininin 18 yaşın üzerinde olduğu için oy hakkı mevcut. Ancak son referandumda Avusturya'da oy kullanma hakkına sahip Türk vatandaşlarının sayısı 108 bin 561. Avusturya makamları istatistiklerde görünmeyen fakat oy hakkı bulunan 15 bin kişiyi tespit etmeye çalışıyor.Öte yandan Avusturya'daki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache, ülkesinde ve Avrupa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı Türkler için "Ülkelerine gitsinler" diyerek bir kez daha Batı'nın "demokrasi ve özgürlük" anlayışını açıkça ortaya koydu.