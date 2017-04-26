Cassini Uzay Aracı nedir? - Cassini Uzay Aracı Google'ın anasayfasında!

Dünyanın en popüler arama motoru Google, özel günlerde yaptığı Doodle'lar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmayarak anasayfasına taşıyan Google, bu kez Cassini Uzay Aracı ile gündeme geldi. Google'ın anasayfasına giren milyonlarca kullanıcı Cassini Uzay Aracı ile karşılaşıyor. Cassini Uzay Aracını merak eden okuyucularımız doğru adresteler. Dünyayı görüntülediği anlar ve esrarengiz fotoğrafları bu başlık altından görebilirsiniz.



CASSİNİ UZAY ARACI DÜNYAYI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

CASSİNİ UZAY ARACI NEDİR

Cassini-Huygens Satürn gezegenine gönderilen bir insansız uzay sondasıdır. NASA-ESA-ASI'nin Satürn sistemine gönderilen bir amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasıdır. O, 2004 yılında oraya vardıktan bu yana gezegen ve ayrıca Jüpiteri gözlemleyerek heliosferi, ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu inceledi. Geliştirme yaklaşık iki yıl sonra 1997 yılında başlatılan, bu yörünge kâşifi Satürn yörüngesine girdi ve 2005'te Huygens denilen uydusu Titan'a indi. Cassini ziyaret için Satürne giden dördüncü ve yörüngesine giren ilk uzay sondası oldu, ve görevi 2014 itibarıyla devam etmektedir. İki parçalı uzay aracı astronomlar Giovanni Cassini ve Christiaan Huygens adını taşıyor.

Uzay aracı Titan IVB / Centaur taşıyıcı roketiyle 15 Ekim 1997 tarihinde fırlatılarak Dünya, Venüs ve Jüpiter'in alçaktan uçuş dahil bir gezegenlerarası yolculuğunun ardından 1 Temmuz 2004 tarihinde Satürn çevresindeki yörüngesine girdi. 25 Aralık 2004 tarihinde, yaklaşık 02:00 UTC sıralarında Huygens uzay aracından ayrıldı. Titan'ın atmosferine girdi ve yüzeye indi 14 Ocak 2005 tarihinde Satürn'ün ayı Titan'a ulaştı.

Cassini uzay aracı, Satürn'ün halkaları arasından Dünya'nın fotoğrafını çekti ve bu görüntü ortaya çıktı

Dünya'dan gökyüzüne bakıp diğer gezegenleri sadece küçük birer ışık noktası olarak görüyoruz. NASA'nın Cassini uzay aracı da Satürn'ün halkaları arasından geriye ana gezegenine baktığı ve Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından bir fotoğrafını çekti. O uzaklıktan bakıldığında Dünya, karanlığın içerisinde parlayan bir nokta gibi gözüküyor.

Cassini bu fotoğrafı 12 Nisan tarihinde çekti. NASA'nın söylediğine göre "her ne kadar fotoğrafta görmek için çok küçük olsa da, o sırada Dünya'nın Cassini'ye bakan kısmı güney Atlantik Okyanusu'ydu."

Ayrıca uzay ajansı, fotoğrafın daha yakın, kırpılmış sürümünü de yayınladı ve o fotoğrafta Ay da daha zayıf bir parlak nokta olarak görülebiliyor.

Ne yazık ki bu fotoğraflar, Cassini'nin Dünya'ya gönderdiği son fotoğraflardan olabilir. Uzay aracı, Satürn'ün halkalarını ve aylarını inceleme konusundaki başarılı görevinin ardından bu yılın ilerleyen zamanlarında Satürn'ün atmosferinde kendisini parçalayacak. Cassini uzay aracı, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalyan Uzay Ajansı ortaklığı ile 1997 yılında uzaya gönderilmişti.

CASSİNİ'NİN GÖZÜNDEN DÜNYA BÖYLE GÖRÜNÜYOR!

Cassini uzay aracı, Satürn'ün halkaları arasından Dünya'nın fotoğrafını çekti ve bu görüntü ortaya çıktı! Dünya'dan gökyüzüne bakıp diğer gezegenleri sadece küçük birer ışık noktası olarak görüyoruz. NASA'nın Cassini uzay aracı da Satürn'ün halkaları arasından geriye ana gezegenine baktığı ve Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından bir fotoğrafını çekti. O uzaklıktan bakıldığında Dünya, karanlığın içerisinde parlayan bir nokta gibi gözüküyor.



Cassini bu fotoğrafı 12 Nisan tarihinde çekti. NASA'nın söylediğine göre "her ne kadar fotoğrafta görmek için çok küçük olsa da, o sırada Dünya'nın Cassini'ye bakan kısmı güney Atlantik Okyanusu'ydu."