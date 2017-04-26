Çin’de 70 milyon yıllık dinozor yumurta fosili bulundu

Çin'de 70 milyon yıl öncesinden kaldığı bildirilen otçul dinozor yumurtaları bulundu. Yumurta fosilleri Çin'in Guandong eyaletindeki Foshan şehrindeki bir inşaat alanında, 8 metre derinlikte ortaya çıkarıldı. Uzmanlar yumurtaların ikinci çağın son dönemlerine ait olduğu tahmin ediyor.







Guandong Arkeoloji Ensititü'nden Qiu Licheng, bulunan beş yumurtadan 3'ünün zedelenmiş durumda fakat belirgin olduğunu, diğer ikisinin ise taşta iz bıraktığını söyledi.



Arkeologlara göre yumurtalar farklı derecelerde zedelenmiş, ancak hala belirginler ve içleri kumla dolu. Şekil olarak normal bir yumurtaya benzeyen dinozor yumurtaları şu anda yerel bir müzede inceleme altında bulunuyor.







Bu, Çin'de bulunan ilk dinozor fosili değil. 1980'lerden beri Çin'in Guandong bölgesinde dinozor yumurtaları bulunuyor. Komşu şehir Heyuan, sadece 2015 yılında bulunan 43 yumurta fosiliyle dünyanın en fazla dinozor yumurtasına sahip şehirlerinden biri olarak anılıyor.