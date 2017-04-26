, rejiminin 'te kimyasal silah kullandığını doğruladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.4.2017 11:56
Fransa, Esad rejiminin İdlib'te kimyasal silah kullandığını doğruladı

Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, rejiminin 'teki da kimyasal silah kullandığının kesin olduğunu bildirdi.

Ayrault, Elysee Sarayı'ndaki güvenlik konseyi toplantısının ardından istihbarat servislerinin elde ettiği delillerle ilgili bilgileri basınla paylaştı.

Bakan Ayrault, "Fransa istihbaratı tarafından elde edilen örneklere göre, rejimi lideri Beşşar 'e bağlı birlikler, şüphe götürmez biçimde 4 Nisan'daki da sarin sinir gazı kullanmıştır." dedi.

''KIYASLAMA YAPTIK''

Saldırıdaki metodun sadece rejim tarafından kullanıldığına dikkati çeken Ayrault, böylece saldırının sorumlusunu tespit ettiklerini kaydetti.

Ayrault, "Biliyoruz çünkü elimizde daha önceki saldırılardan bazı örnekler vardı ve kıyas yapabildik." diye konuştu.

Esad rejiminin 'teki sında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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Fransa, Esad rejiminin İdlib'te kimyasal silah kullandığını doğruladı
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