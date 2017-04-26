Örümcekler 30 metre uzunluğunda ağ ördü

YENİ Zelanda'nın kuzeyindeki Papamoa sahilinde bulunan Gordor Spatt Doğal Parkı'nda binlerce örümcek, yeşil bir arazinin üzerine tam 30 metre uzunluğunda bir ağ ördü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde örümceklerin ördüğü ağın esen rüzgara karşı bozulmadığı görülürken, görüntüleri çeken Tracey Maris, "Ülkede iki hafta önce yaşanan tsunami alarmı nedeniyle bu bölgedeki insanlar tahliye edilmişti. Son durumu görmek üzere gittim. Binlerce yavru örümceğim böylesi geniş bir ağ ördüğünü görünce çok şaşırdım" dedi. Bu ağın balon ismi verilen bir teknikle örüldüğü belirtilirken, örümceklerin rüzgar ve su taşkınlarından korunmak ve kendilerini güvende hissetmeleri için ağlar ördüğü bildiriliyor. Bu ağ, paraşüt etkisi yaratarak su baskını veya tsunami olduğu zamanlarda hayvanları yukarı kaldırıyor ve hayatlarını kurtarıyor.