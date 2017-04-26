Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Moğolistan sınırında bulunan Buryatya Cumhuriyeti'nde bir Mig-31 uçağının düştüğünü duyurdu.

Telemba Havaüssü üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir Mig-31 tipi askeri uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçak boş bir alana düştü. Uçaktaki iki pilot da çıkarıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor" ifadesi kullanıldı.

Bu arada arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopterin sevk edildiği de belirtildi.

Mig-31, dünyadaki mekonik olarak en yüksek performansa sahip uçaklardan biri. Rus ordusu tarafından üretilen uçak, bugüne kadar daha çok nükleer füzeler, casus uçaklar ve bombardıman uçaklarını önlemek için kullanıldı. (Sputnik)