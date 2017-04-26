Son dakika: Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Suriye'de ABD ile doğrudan temas halinde olduklarını söyledi.

Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

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ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından Rusya'nın hava güvenliği anlaşmasını tek taraflı askıya aldığını anımsatan Rudskoy, "Önceleri bu anlaşma kapmasında iş birliği sağlanıyordu ancak şimdi durum değişti. Bunun yerine çalışma düzeyinde doğrudan telefon hatlarını kullanıyoruz. Bu çalışma Suriye hava sahasındaki uçakların güvenliğinin sağlanması için yürütülüyor." dedi.

Rudskoy, Rusya Hava Kuvvetlerine ait unsurların Suriye'de şu ana kadar 23 binin üzerinde uçuş ve 77 bin hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki güçlerini azalttığına değinen Rudskoy, bu kapsamda Himeymim Üssü'ndeki helikopter ve uçakların yarısının geri çekildiğini kaydetti.