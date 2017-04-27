69 yıldır evliydiler, el ele öldüler

Aile üyeleri, Isaac Vatkin'in, eşinin ölümü sırasında elini tuttuğunu, 40 dakika sonra da kendisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Amerikan medyasına konuşan, çiftin torunu William Vatkin, "Bu hayattan gitmeleri çok üzücü ancak bundan daha iyi bir son düşünülemezdi" diye konuştu.

Çiftin birlikte yapılan cenazesinde konuşan kızları Clara Gesklin de, "Birbirlerine olan aşkları o kadar güçlüydü ki, biri olmadan diğeri yaşayamadı" dedi.





Aynı hastanede tedavi altında olan Vatkin çiftinin yataklarının, durumlarının kötüye gitmesi sonrası hastabakıcılar tarafından birbirlerine yanaştırıldığı, aile üyeleri tarafından da çiftin ellerinin birleştirildiği belirtildi.

Isaac Vatkin'in hastalığı açıklanmadı. Teresa Vatkin'in ise Alzheimer'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Illinois eyaletinin Skokie kentinde 3 çocuk büyüten Isaac Vatkin koşer et toptancılığı yaptığı, eşi Teresa'nın ise manikürcü olduğu belirtildi.(BBC Türkçe)