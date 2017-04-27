'da ile çatıştı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017 10:48
Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde ile ları arasında çıkan çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ üyesinin öldüğü bildirildi.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri yaptığı açıklamada, Derzab'ın Aksai, Kömürlük ve Hak Şehidan bölgelerinde ile arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 76 la 15 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydeden Gafuri, 57 militanla 12 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.

Gafuri, çatışmanın, terör örgütlerinin kaçakçılığındaki anlaşmazlıkları nedeniyle çıktığını iddia etti.

Gafuri, teröristlere karşı operasyon düzenlemek için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildiğini aktardı.

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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı
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