Almanya'da 2 kişi ırkçı saldırı şüphesiyle gözaltına alındı

Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Nadja Niesen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fransa'da görevli olan üsteğmenin, bu yılın ocak ayı sonunda Avusturya'nın Viyana havalimanında bir silahı tuvalette sakladığı sırada tespit edilerek takibe alındığını, 3 Şubat'ta silahı sakladığı yerden almaya çalışırken yakalandığını söyledi.

Niesen, savcılığın ve Alman Federal Suç Dairesinin (BKA) yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, söz konusu üsteğmenin ayrıca, Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği ve bir sığınmacı yurduna yerleştirilerek, sığınmacılara yapılan para yardımından da faydalandığının tespit edildiğini belirtti.

Arapça bilmemesine rağmen kendisini nasıl kaydettirdiğini kendilerinin de henüz bilmediğini ifade eden Niesen, tutuklanmak üzere bugün hakim karşısına çıkartılacak olan zanlıların, çeşitli silahlarla yabancı düşmanı bir saldırı hazırlığı yapmaya hazırlandıklarının tahmin edildiğini, ancak somut saldırı hedefleri konusunda şu ana kadar bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Almanya'nın Offenbach kentinde yaşayan bu kişilerin yabancı düşmanı görüşlere sahip olduklarını belirten Niesen, zanlıların bağlantılı olduğu Fransa, Almanya ve Avusturya'daki toplam 16 binada yaklaşık 90 polis ile birlikte aramalar yapıldığını, aramalarda çok sayıda telefona, dizüstü bilgisayara ve bazı yazılara el konulduğunu söyledi.

Niesen, zanlıların, şiddet suçu planlamak, silah yasasını ihlal etmek ve dolandırıcılıkla suçlandıklarını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde de, polis tarafından el konulan silahların ruhsatsız olduğu ve Viyana havalimanında ele geçirilen silahın da Alman ordusuna ait olmadığı bildirildi.