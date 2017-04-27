Cumhurbaşkanı’ndan başörtüsüne destek

Giriş Tarihi: 27.4.2017
Cumhurbaşkanı’ndan başörtüsüne destek

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ülkesindeki başörtüsü kullanımı tartışmalarına ilişkin, "Kadınlar nasıl istiyorlarsa o şekilde giyinmeleri onların hakkı. Sadece Müslüman kadınlar için değil bütün kadınlar başörtüsü takabilir" dedi. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avusturya Devlet Televizyonu'nca (ORF) göreve başlamasının 100'üncü günü dolayısıyla hazırlanan ve 5 Mayıs'ta yayımlanacak program için konuştu. Bellen, "Bir kişinin çifte vatandaşlığa sahip olmasında bir sakınca görmüyorum" dedi. Avusturyalı lider ayrıca, çifte vatandaşlığın Avusturya devletine bir zarar vereceğini düşünmediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı’ndan başörtüsüne destek
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