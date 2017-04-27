Ders verme sözünü tut

Referandum sürecinde sandıktan 'hayır' oyu çıkması için olağanüstü çaba içerisine giren ve her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı. 2014-2020 arasında ödeme sözü verilen 4.45 milyar euronun sadece 167.3 milyon eurosu Türkiye'ye gönderildi. Alman Frankfurter Allgemeine Gazetesi (FAZ), ödeme yapmayan Avrupa Komisyonu'nun ödemeyi kesmeyi bile tartıştığını yazdı. FAZ, haberinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in "Ödeme, sadece vergi mükelleflerinin parasının doğru bir şekilde kullanıldığından emin olduğumuzda akacak" sözüne yer verdi. Söz konusu 4,45 milyar dolarlık yardımın yanı sıra yapılan mülteci anlaşmasından sonra Türkiye'ye 3 milyar euro daha yardım yapılması gerekiyor. AB'nin 2020'ye kadar ödeme sözü verdiği paranın 1 milyar eurosu Almanya'nın kasasından çıkacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun önde gelen isimleri yardımların durdurulmasını talep ediyor. AB komisyonu da Türkiye'ye yapılan ödemelerin boyutunun değiştirilmesi için çabalıyor.



YARDIMLAR NELERİ KAPSIYOR

AB, 4.45 milyar euroluk ödemenin 1.58 milyar euroluk kısmını Türkiye'nin AB üyelik sürecinde gerekli reformların hayata geçirilmesi için atılacak adımlarda kullanmaya ayırmıştı. Bunların içinde, 2014-2017 arasında, Türkiye'de demokrasi ve hükümet kurumlarının iyileştirilmesi için 540 milyon euro harcanması kararlaştırılmıştı. Mülteci krizini görüşmek üzere Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen Avrupa Birliği - Afrika Zirvesi'nde AB liderleri Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardımda bulunmayı da kabul etmişti.