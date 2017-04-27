Diyarbakır’da 524 polis görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Bingöl'de 524 polis görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan polisler arasında bir 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve 4 emniyet amirinin bulunduğu öğrenildi.

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan "Mahrem İmamlar" operasyonun ardından dün akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi ile 9 bin 103 polis memurunun açığa alındığı açıklanmıştı.