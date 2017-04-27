Genç kızın korkunç sonu

18 yaşındaki genç kız normal kontroller için gittiği dişçide başına talihsiz bir olayın geleceğini bilmiyordu.
Suth Ret, dişlerinden birini çektirmek için dişçiye gitti. Genç kız dişçide nekrotizan fasiit adı verilen et yiyen bakteriye yakalandı. Genç kız, diş çekimi sırasında vücuduna giren' et yiyen bir bakteri' nedeniyle yüzünün yarısını kaybetti.
Enfeksiyona zamanında müdahale edilmediği için bakteriler genç kızın kanına karıştı. Cildini aşındıran bakteriler 3 ay içinde genç kızın yüzünün sağ tarafındaki cildi eritmeye başladı. Yüzünün neredeyse yarısını kaybeden Suth Ret 38 kiloya kadar düştü.
Durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan genç kız yaşam mücadelesi veriyor.