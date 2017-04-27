'da 4 kişinin idam dosyası lüğe gönderildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 10:51
Mısır'da darbe karşıtı 4 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

sinin, yönetim karşıtı 4 kişinin dosyasını idamlarına ilişkin görüş alınması için lüğe gönderilmesine karar verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Buhayra ilindeki Demenhur Ceza si, "şiddet olaylarına karışmak ve yasa dışı örgüte üye olmak" suçlamalarıyla biri gıyaben yargılanan 4 kişinin dosyasını idamları hakkında görüş alınması amacıyla lüğe gönderecek.

'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte gösteriler yapılmış, eylemlere katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır'da darbe karşıtı 4 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz