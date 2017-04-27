Mısır'da darbe karşıtı 4 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Buhayra ilindeki Demenhur Ceza Mahkemesi, "şiddet olaylarına karışmak ve yasa dışı örgüte üye olmak" suçlamalarıyla biri gıyaben yargılanan 4 kişinin dosyasını idamları hakkında görüş alınması amacıyla müftülüğe gönderecek.

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler yapılmış, eylemlere katılan yüzlerce kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.