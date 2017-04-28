Avrupa’ya Türkiye ayarı

Son zamanlarda her fırsatta Türkiye'ye şantaj ve tehditler savuran Avrupa'ya en iyi cevap, yine Avrupa'dan geldi. Macaristan
Başbakanı Viktor Orban
, Türkiye'nin Avrupa için ne kadar önemli olduğunu açıkça dile getirdi. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Orban, bir soru üzerine Türkiye'de 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını dile getirerek, Türkiye'nin istikrarının Avrupa açısından önemine değindi. Orban, "Türkiye'de net bir istikrar sağlayabilenleri desteklemeliyiz. Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin başı yakında belaya girer" ifadelerini kullandı.
'ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM'
Avrupa'nın daha büyük önceliğinin Türkiye'nin istikrarlaştırılması olduğunu vurgulayan Başbakan Orban, "Aksi halde, tüm bölge yangın yerine döner ve Avrupa üzerindeki baskı dayanılmaz olur. Bu yüzden Erdoğan'ın istikrarlı bir Türk siyasi hayatı oluşturmasını destekliyorum" şeklinde konuştu. Orban daha önce de, Türkiye'nin AB tarafından birçok konuda haksızca eleştirildiğini belirterek, "Kendi güvenliğimizi Türklerin eline verip, bu arada da onları gereksiz konularda eleştiriyor, saldırıyor ve kınıyoruz. Bu zekice değil" demişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orban, referandum başarısı nedeniyle Erdoğan'a tebriklerini iletti.
NATO: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA HAKKI VAR
Malta'daki AB Savunma Bakanları toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye hakkında konuştu. Türkiye'de, önceki gün emniyet teşkilatından FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bini aşkın polisin açığa alınmasıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı" dedi.
'DİYALOĞA DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIZ'
Ülkesinde Federal Meclis'te Avrupa Konseyi toplantısına ilişkin hükümet açıklaması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki gelişmelere de değindi. "Elbette Türk vatandaşlarının özgürce ve demokratik şekilde kendi anayasa düzenleri hakkında karar verme haklarına saygı duyuyoruz. Bu doğal bir şey. Ancak oylama süreci ile ilgili olarak AGİT ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ortak raporundaki büyük endişeleri dikkate almak durumundayız. Alman-Türk ilişkilerini ve Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri büyük ölçüde zorladığına hiç şüphe yok. Biz bu durumda bile yapıcı bir Alman-Türk diyaloğuna ve Avrupa ile Türkiye arasında diyaloğa dönmeye çalışacağız" dedi.