Fransız medyasından 'e tepki

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.4.2017 11:39
Fransız medyasından Le Pen'e tepki

'da 28 medya kuruluşu, cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine 'e, düzenlediği mitinglerde basına uyguladığı kısıtlama ve engellemeler nedeniyle tepki gösterdi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, 28 medya kuruluşu, kampanyası çerçevesinde düzenlediği birçok mitingin medya tarafından izlenmesini yasaklayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi engellediği gerekçesiyle 'e karşı ortak bir metin imzaladı.

Le Monde, Le Point, Mediapart, L'Obs, Le Figaro, France 2, France 24, Libération ve M6 ortak metne imza atan kuruluşlar arasında yer aldı.

Haberde Le Pen'in, mitinglerini takip edecek basın kuruluşlarına kendisinin karar verdiği belirtildi ve siyasi partilerin medyanın işine karışma hakkına sahip olmadığı vurgulandı.

'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel oyların yüzde 24,01'ini, Le Pen de yüzde 21,30'unu aldı. Macron ve Le Pen'in yarışacağı ikinci tur 7 Mayıs'ta yapılacak.


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Fransız medyasından Le Pen'e tepki
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