Merkel ateş püskürdü: Merhamet beklemesinler

Giriş Tarihi: 28.4.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 11:07
Merkel ateş püskürdü: Merhamet beklemesinler

Başbakanı , sürecini resmen başlatan İngiltere'ye karşı merhamet duymayacaklarını açıkladı.

Başbakanı , yaklaşan seçimler öncesi açıklamalarını sertleştirmeye başladı.

İç siyasette ipleri eline alarak oylarını yükseltmeyi hedefleyen Merkel, 'nden ayrılış sürecini resmen başlatan İngiltere'yi hedef aldı.

"MERHAMET BEKLEMESİNLER"

Partisinin toplantısına konuşan Merkel, " çıkışında merhamet beklemesin. Bu konuda hoşgörülü olamayız." ifadelerini kullandı.

50 MİLYAR STERLİN TAZMİNAT

Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'nin; olarak 50 milyar ödemesi konusunda pazarlıklar sürüyor.

Merkel'in sert açıklamalarıyla pazarlıklarda elini güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.(Yeni Akit)

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Merkel ateş püskürdü: Merhamet beklemesinler
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