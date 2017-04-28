Son dakika: 'de 7.2 büyüklüğünde !

Giriş Tarihi: 28.4.2017 23:56 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 00:02
Son dakika: Filipinler'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

'in nda 7.2 büyüklüğünde bir meydana geldi

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Son dakika: Filipinler'de 7.2 büyüklüğünde deprem!
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