‘Referandumu kabul etmeliyiz’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de yapılan referandumdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Halk oylamasında Türk halkı kararını verdi. Bunun sonucunu kabul etmemiz gerekir" dedi.