‘Referandumu kabul etmeliyiz’

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Fenerbahçe - Rizespor 39. kez...
Aziz Yıldırım açıkladı: Yeni teknik direktör için...
Galatasaray'dan iki çılgın transfer
BASKETBOL
Pire’ye kaldı
Banvit tarih yazdı
Darüşşafaka Doğuş veda etti
TÜM SPORLAR
Altının yolunu Orhan Baba açtı
Çağla&Başak son 4’ü göremedi
Halkbank adım adım şampiyonluğa
TRANSFER
Galatasaray'dan iki çılgın transfer
Guardiola'dan Galatasaray'a müjde!
Talisca transferinde flaş gelişme!
SPOR MAGAZİN
Messi'nin ikiz kardeşi olsa bu kadar benzer
Caner Erkin umursamazlıkta sınırları aştı!
Bruma'nın keyfi yerinde
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
İbrahim Erkal'ın tedavisine kamu hastanesinde devam edilecek
Zeynep Gülmez ile Tolga Güleryüz'ün evliliği sona erdi
Ünlülerin Instagram paylaşımları (29.04.2017)
Cem Yılmaz ile Merve Çırağan aynı karede
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Karargahtan görüntüler geldi! Böyle kaçmışlar...
1 Mayıs Tertip Komitesi, Kazancı Yokuşu'nda anma yaptı
AK Parti'de MYK toplantısı 1 Mayıs'ta yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Yasaklar THY'yi durduramadı
FETÖ'den Halkbank'a büyük komplo
Kabataş 'Martı'sının iskeleti ortaya çıkmaya başladı
Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi süresi uzatıldı
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi
Cami inşaatında göçük: 3 ölü
Ofiste çalışanlara müjde! Sırt ağrıları tarihe karışıyor
At yarışında kazandığı parayı tüketip, eski hayatına döndü
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Yanı başımızda sıcak gelişme... Rusya'dan ABD açıklaması
Son dakika haberi: Rusya, ABD ile işbirliğine hazır olduğunu açıkladı
Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi
Şili'de 2 saat içerisinde 16 deprem!
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
New York Kütüphanesi'nden, görülmemiş Osmanlı fotoğrafları
En değerli otomobil markaları belli oldu
Onun çok ilginç bir özelliği var
Dünyanın en soğuk köyü görüntülendi
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Yeni görevi dalış turizmi
AB'den flaş referandum açıklaması
Enerjide dev atak
SPOR
Yıldırım Demirören, 'Yeni Messi'yi tanıttı!
Ağlatan sakatlık
Felipe Melo maçta önüne geleni yumrukladı!
SAĞLIK
Ramazanda oruç tutmak migreni tetikler mi?
Ultrasonik rinoplasti nedir?
Meme büyütme operasyonlarında silikon ve yağ enjeksiyonu yöntemleri
KOMİK
Motosikletle şov yapmak isterken rezil oldu!
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Dünya Haberleri
‘Referandumu kabul etmeliyiz’
‘Referandumu kabul etmeliyiz’
Giriş Tarihi: 29.4.2017
Macaristan
Başbakanı Viktor Orban,
Türkiye'de yapılan referandumdaki
başarısından dolayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
tebrik ettiğini belirterek, "Halk oylamasında
Türk halkı kararını verdi. Bunun sonucunu
kabul etmemiz gerekir" dedi.
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Referandumu kabul etmeliyiz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz