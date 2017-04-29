'de 2 saat içerisinde 16 !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.4.2017 22:44 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 02:05
Şili'de 2 saat içerisinde 16 deprem!

Güney Amerika ülkesi 'de en büyüğü 5,9 olmak üzere bir dizi meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), en şiddetli sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu ve yerel saatle 12:30'da sahil kenti Valparaiso'nun 41,5 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Yaklaşık 2 saat içerisinde 3,8 ila 5,9 büyüklüklerinde 16 le sallanan bölgede depremlerin devam etmesi nedeniyle öğleden sonra okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Depremlerde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Valparaiso'nun 39 kilometre açığında, pazartesi günü de 6,9 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şili'de 2 saat içerisinde 16 deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz