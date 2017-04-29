Yanı başımızda sıcak gelişme... Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD ile işbirliği için tamamen hazır olduklarını ifade etti. Suriye'deki içsavaşın başladığı 2011 yılından bu yana Rusya, Esad'ın ve Suriye hükümenin koruyucusu konumunda bulunuyor.

Son olarak Trump yönetimi Şayrat Hava Üssü'ne hava saldırısında bulunmuş iki ülke karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.

Washington, saldırıyı Şam rejiminin İdlib'de kimyasal katliam yapması üzerine gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İnterfax'ın haberine göre Rus yetkililer Suriye'deki muhaliflerin 3-4 Mayıs'ta Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleştirilcek olan barış görüşmelerine katılmasını bekliyor.