Yanı başımızda sıcak gelişme... 'dan açıklaması

Giriş Tarihi: 29.4.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 12:05
Yanı başımızda sıcak gelişme... Rusya'dan ABD açıklaması

Intertass haber ajansının göre, Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de ile tam işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ile işbirliği için tamamen hazır olduklarını ifade etti. Suriye'deki içsavaşın başladığı 2011 yılından bu yana Rusya, Esad'ın ve Suriye hükümenin koruyucusu konumunda bulunuyor.

Son olarak Trump yönetimi Şayrat Hava Üssü'ne hava saldırısında bulunmuş iki ülke karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.

Washington, saldırıyı Şam rejiminin İdlib'de kimyasal katliam yapması üzerine gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İnterfax'ın haberine göre Rus yetkililer Suriye'deki muhaliflerin 3-4 Mayıs'ta Kazakistan'ın Astana şehrinde gerçekleştirilcek olan barış görüşmelerine katılmasını bekliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanı başımızda sıcak gelişme... Rusya'dan ABD açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz