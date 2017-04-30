AB'nin Brexit oylaması 15 dakika sürdü

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, İngiltere'nin ayrılık sürecini resmen başlatmasından bir ay sonra AB'nin Brexit müzakere ilkelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü bir zirvede bir araya geldi.

Tusk, zirve başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından, "İlkeler oy birliğiyle kabul edildi" mesajını paylaştı. Tusk, İngiltere hariç AB ülkelerini tanımlayan AB 27'nin sıkı bir şekilde durduğunu ve Brexit müzakereleri için siyasi yetkinin hazır olduğunu belirtti.

15 DAKİKA SÜRDÜ



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, AB 27'nin ilkeleri 15 dakikadan kısa bir süre içinde kabul ettiğini, AB 27 arasındaki birliğin faaliyette olduğunu vurguladı.

Kabul edilen 10 sayfalık klavuzla, AB'nin Brexit stratejisi ilkeleri belirleniyor. "Müzakereler boyunca AB'nin, bütün üye devletler için adil ve hakkaniyetli bir sonuç elde etmek için vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket edeceği" belirtilen metinde, ayrılık müzakerelerinin 29 Mart 2019'da sona ereceği kaydediliyor.

İlkeler, İngiltere'nin AB'ye ne kadar borcu olduğu tespit edilene, İngiltere ile İrlanda arasındaki sınır sorunu çözülene ve vatandaşların hakları konusunda yeterli teminat verilene kadar iki taraf arasında gelecekteki ilişkilerin görüşülmemesini öngörüyor. İlkelerde ayrıca, AB Konseyi'nin İngiltere ile ticaret anlaşmasına ilişkin çalışma yapmaya hazır olduğu, ancak bunun ayrılıktan sonra tamamlanacağı ifade ediliyor.

Zirve öncesi başta Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere tüm liderler yaptıkları açıklamalarla İngiltere karşısında birlik mesajı vererek, İngiltere Başbakanı Theresa May'in taleplerinin "sıkı" bir şekilde ele alınacağını söyledi.

''İNGİLİZ HÜKÜMETİ 27 ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR''

Ancak bu görüş birliğinin ne kadar devam edeceği tartışma konusu. İngiltere'nin AB'nin zengin ve fakir ile güçlü ve güçsüz ülkeleri arasındaki yaklaşım farklarını kullanarak, birlikteliği bozmaya çalışacağı değerlendiriliyor.

Bu endişe, Belçika Başbakanı Charles Michel tarafından zirve öncesi dile getirildi. Bazı ülkelerin halihazırda İngiliz taktikleri ile nasıl başa çıkılacağını değerlendirdiğini kaydeden Michel, "Belki İngiliz hükümeti, 27 ülkeyi bölmek için elinden geleni yapacaktır. Bu kaçınmamız gereken bir tuzak." dedi.

GEÇEN YIL OYLANMIŞTI

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Tarafların, 8 Haziran'da yapılacak İngiltere'deki erken genel seçimlerin ardından müzakerelere başlaması ve sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. AB, müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması görüşmesine karşıyken, İngiltere ikisinin aynı anda yürütülmesini istiyor.

AB'nin, İngiltere'nin önceki taahhütlerinden dolayı 60 milyar avroluk bir fatura ödemesi gerektiğini savunması, müzakerelerdeki en zorlayıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumu ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır da önemli bir tartışma konusu.