Hindistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini konuşuyor

Hintli medya kuruluşu Firstpost'ın yer verdiği, Hindistan
Dünya İşleri Konseyi'nin araştırma görevlisi Omair Anas imzalı makalede, iki ülkenin liderlerinin ilişkileri ilerleteceklerine inanmak için birçok neden bulunduğu belirtiliyor.
"TÜRKİYE'NİN İSRAİL VE RUSYA'YLA NORMALLEŞMESİ BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLIYOR"
Makalede, "Körfez ülkelerinin yakın bir müttefiki haline gelen Türkiye'nin, İsrail ve Rusya ile ilişkilerinin normalleştirmenin bölgede istikrarlaştırıcı bir rol oynadığı, Suriye ile ilgili ciddi görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin İran'la da iyi ilişkiler içinde olmayı sürdürdüğü, bunun da Türkiye'ye İran ile Körfez ülkeleri arasında arabuluculuk yapma olanağını sağladığı" kaydedildi.
Firstpost'taki makalede, "Suriye konusunda kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için Rusya'nın en çok Türkiye'ye ihtiyacının olduğu" belirtiliyor.
ASYA-AVRUPA DEMİRYOLU İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK
Makalede, Türkiye ile Hindistan arasında olası işbirliği alanlarına da değinilirken, bu çerçevede özellikle Hindistan'ın, İstanbul'dan Tayland'a kadar uzaması planlanan Asya
-Avrupa
Demiryolu Projesi'nin güney koridoruna olan ilgisine vurgu yapılıyor.
"Türkiye için Hindistan'ın yükselen ekonomi
k ve güvenlik profili çok önemli" görüşüne yer verilen makalede, "Bilim, teknoloji, eğitim, kültür ve gelişmealanlarında Hindistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin büyük bir potansiyeli var ve iki ülkenin ulusal çıkarları ve gelişme hedeflerini gerçekleştirmek için birbirine ihtiyaçları var" denildi.