Kennedy suikastının sırlarını Trump çözecek

Dünyanın en gizemli suikastlarınden birisi olan ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili sırların açığa çıkıp çıkmayacağı mevcut Başkan Donald Trump'a bağlı. 1963'teki saldırıda yaşamını yitiren Kennedy'nin suikastı ile ilgili 3 binden fazla gizli belgenin kamuoyuna açılıp açılmayacağı 6 ay içerisinde belli olacak. 1992'de çıkan Kennedy Suikastı Belgeleri Kanunu'na göre söz konusu belgelerin 26 Ekim 2017'de kamuoyuna açıklanması mümkün kılındı. Belgelerin açıklanıp açıklanmayacağında son söz sahibi kişi Trump.