NATO'dan flaş Türkiye açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Alman "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova, Afganistan ve Akdeniz'de NATO'ya merkezi önemde katkı sağladığını belirtti.

"NATO, kuşkusuz Türkiye olmadan zayıf olur." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin krizlerin yaşandığı Suriye ve Irak'a yakınlığı, coğrafi konumu ve askeri yeteneğiyle DEAŞ'e karşı mücadelede çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin stratejik açıdan mühim Karadeniz bölgesine sınırıyla da NATO için Rusya ile ilişkilerdeki önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Stoltenberg, "Türkiye, Avrupa'nın güvenliği ve NATO için anahtar bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Türkiye'nin politikasını eleştiren Batılı ülkelere çağrıda bulunarak, "Müttefikleri, karşılıklı saygı göstermeye, sakin kalmaya ve tartarak yaklaşım göstermeye teşvik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğüne işaret eden Stoltenberg, "Türkiye'den başka bir NATO ülkesinin teröristler tarafından bu kadar yoğun saldırıya uğradığını bir düşünün lütfen. Bu ülkenin kendisini savunmaya ve Temmuz 2016'da başarısız darbe girişimine katılanları cezalandırmaya hakkı var. Ancak bunun hukuk devleti prensiplerine uygun olması lazım." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'da birlikte durma ve her zaman üye ülkelerinin birbirini savunmaya hazır olduğunu ifade ederek, öncelikle birleştiren şeylere odaklanılması gerektiğini kaydetti.