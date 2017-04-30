Rus Terminatör FEDOR

Batı ile Soğuk Savaş yıllarındaki gerginlik sürecine geri dönen Rusya, savunma gücü kuvvetlendirmeye devam ediyor. Moskova yönetiminin son silahı bir robot oldu. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından FEDOR isimli robotun geldiğini son noktayı gösteren fotoğraf ve videoları paylaştı. Avrupa basınının geniş yer ayırdığı FEDOR'un iki elini de kullanarak ateş edebildiği görüldü. Batı gazetelerinin Terminatör'e benzettiği FEDOR için Rogozin, "Robot FEDOR, hünerlerini gösterdi. Ateş ederken hedef alıp karar verme becerisine de sahip. Bir Terminatör değil, birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştiriyoruz" açıklamasını yaptı.



UZAYA GÖNDERİLECEK

Rus Sputnik haber ajansı insan boyutundaki FEDOR'un 2021'de uzaya gönderilmesinin planlandığını duyurdu. FEDOR, uzay araştırmaları yapan astronotlara yardım edecek. Yapay zekaya sahip robotun ayrıca anahtar kullanarak kapı kilidi açtığı, yangın söndürebildiği, testere kullandığı ve araba kullanabildiği kaydedildi.