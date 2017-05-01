ABD Başkanı Trump'tan karşılıklı vergilendirme çıkışı!

Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, geçen hafta bazı maddeleri açıklanan vergi reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reformda kongre ile yapılan müzakereler sonucunda değişikliğe gidilebileceğini belirten Trump, "Her şey bir başlangıç noktası" ifadesini kullandı.

Trump, reform çerçevesinde açıklanan maddelerden hangilerinin değiştirilmesini kabul edebileceğine yönelik soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

Ülkede benzine uygulanan vergi oranını artırmaya olumlu bakabileceğini dile getiren Trump, "Gelen parayı yollar için tahsis edebilirsek, kesinlikle değerlendireceğim bir şey." dedi.

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta ortasında hazırladıkları vergi reformuyla kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi öngördüklerini açıklamıştı.

Reform tasarısının ayrıca mevcut durumda mükelleflerin gelirine göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 değerlerini alan bireysel gelir vergisi oranlarının, yüzde 10, 25 ve 35 olmak üzere 3'e düşüreceği duyurulmuştu.

"KARŞILIKLI VERGİLENDİRMENİN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİM"

Mülakatta ayrıca uluslararası ticarette karşılıklı vergi uygulamasından yana olduğunu vurgulayan Trump, "Karşılıklı vergilendirmenin büyük destekçisiyim. Eğer bir ülke bize yüzde 52 vergi uygularken, biz onlara aynı ürün için hiç vergi uygulamıyorsak bu görüşe kimse karşı çıkamaz." diye konuştu.