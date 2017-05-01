'de havuz başı partisine !

Giriş Tarihi: 1.5.2017 10:41 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 10:42
ABD'de havuz başı partisine silahlı saldırı!

'nin kentinde havuz başında yapılan bir partisine düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

'nin kentinde bir doğumgünü partisi kana bulandı. Bir yerleşim alanında yer alan havuzun çevresinde yapılan kutlamasına düzenlenen sonucunda, saldırganla birlikte 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Silahlı saldırganın 49 yaşındaki Peter Selis olduğu açıklanırken, saldırının arkasındaki neden ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Selis'in polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Üniversitesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. (Habertürk)

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ABD'de havuz başı partisine silahlı saldırı!
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