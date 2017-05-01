ABD'de havuz başı partisine silahlı saldırı!

ABD'nin San Diego kentinde bir doğumgünü partisi kana bulandı. Bir yerleşim alanında yer alan havuzun çevresinde yapılan doğum günü kutlamasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda, saldırganla birlikte 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Silahlı saldırganın 49 yaşındaki Peter Selis olduğu açıklanırken, saldırının arkasındaki neden ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Selis'in polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.





California Üniversitesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. (Habertürk)