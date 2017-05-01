'ta kâbusu: 27 yaralı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 22:45
Bangkok'ta türbülans kâbusu: 27 yaralı!

'dan, 'ın başkenti 'a giden Aeroflot Havayolları’na ait bir uçağın, a girmesi sonucu 27 yolcu ciddi şekilde yaralandı.

'dan 'ın başkenti 'a giden Aeroflot Havayolları'na bağlı bir uçağın, şiddetli a girmesi nedeniyle 27 yolcu ciddi şekilde yaralandı.

Rus yetkililer, yaralanan yolcuların hayati tehlikesinin olmadığını, ancak bazılarının vücudunda kırıklar oluştuğunu bildirdi.

Rusya'nın Bangkok Büyükelçiliğinde görevli Denis Antonyuk, olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen türbülansta 24 Rus ve 3 Tayland vatandaşının yaralandığını belirten yetkili Antonyuk, "15 Rus ve 2 Tayland vatandaşı hala hastanede. Geri kalanlar taburcu edildi" dedi.

Türbülansta yaralanan bir yolcu, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Uçağın tavanına kadar fırladık, herhangi bir yere tutunmamız imkansızdı."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bangkok'ta türbülans kâbusu: 27 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz