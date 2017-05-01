Fransa'da olaylı 1 Mayıs!

Giriş Tarihi: 1.5.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 16:17

Fransa'nın başkenti Paris'te kutlamalar sırasında olay çıktı. Polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

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Fransa'da olaylı 1 Mayıs!
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