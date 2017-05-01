Fransa’yı Le Pen korkusu sardı

Fransa
'nın
önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirleyecek seçimlerin ikinci turu öncesi ülkedeki sivil toplum kuruluşlarını aşırı sağcı aday Marine Le Pen
endişesi sardı. 7 Mayıs pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi bildiri yayımlayan 61 kuruluş "En kötü seçeneğin gerçekleşmesi mümkün. Buna izleyici kalmayacağız" dedi. Fransız İhtilali'ne öncülük eden "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" değerlerini koruma çağrısında bulunan sivil toplum örgütleri isim vermeden Le Pen'e sert eleştiriler yöneltti ve aşırı sağa oy verilmemesi uyarısını dile getirdi. Kuruluşlar, Le Pen'in iktidara gelmesi halinde ayrımcılıkla mücadele ve evrensel değerlerin rafa kalkacağı fikrini savundu.
Ne Macron ne Le Pen
Öte yandan kendilerini 'faşizm ve kapitalizm karşıtı gençler' olarak tanımlayan gençler Paris'te toplanarak hem Le Pen'i hem de yeni kurduğu Yürüyüş hareketiyle ikinci tura kalmayı başaran Emmanuel Macron'u protesto etti. Polisle çatışan gençler "Ne Le Pen ne de Macron" sloganları attı. Son kamuoyu yoklamalarına göre Macron, halkın yüzde 59'unun, Le Pen ise yüzde 41'inin desteğini alıyor.