Hint toplu de 700'e yakın e dağıttı

Giriş Tarihi: 1.5.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 12:17
Hint bakan toplu düğünde 700'e yakın geline sopa dağıttı

'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde toplu e katılan bir yaklaşık 700 e tahta lar dağıttı.

lerden ları, &quot;alkolik olmaları ve kendilerine şiddet uygulamaları halinde&quot;, eşlerine karşı kullanmalarını istedi.

Yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki sopaların üzerinde &quot;Sarhoşları dövmek için kullanılır&quot; ve &quot;Polis müdahale etmeyecek&quot; gibi mesajlar yer aldı.

Sopaları gelinlere dağıtan Madhya Pradesh Eyaleti Devlet Bakanı Gopal Bhargava, özellikle kırsal kesimde &quot;aile içi şiddet&quot; sorununa dikkat çekmek istediğini söyledi.

''SON BİR KEZ DAHA İKNA ETMEYE ÇALIŞIN''

Gopal Bhargava'nın gelinlerden tek isteği ise sopaları kullanmadan önce &quot;aile içi şiddete başvuran sarhoş eşlerini&quot; son bir kez ikna etmeye çalışmaları oldu.

Hint bakan daha sonra gelinlerin sopalı görüntülerini Facebook sayfasında paylaştı.

Bakan Gopal Bhargava, eyalette lerde gelinlere dağıtılmak üzere toplam 10 bin sopa siparişi verdiğini söyledi. (BBC Türkçe)

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Hint bakan toplu düğünde 700'e yakın geline sopa dağıttı
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